Twin Shot هي لعبة منصة مغامرات متعددة اللاعبين تم إصدارها بواسطة Nitrome في 6 فبراير 2009. أنت تلعب دور الملائكة الذين يستخدمون أقواسهم وسهامهم للدفاع عن أراضيهم من الغزاة. تم إنشاء التحرك - السهم أو مفاتيح WASD - السهم الناري - الفضاء أو FTwin Shot بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وفوضى الكهف، والتمرد، وskywire-2، وموضوع الاختبار الأزرق، وموضوع الاختبار الأخضر، وSwindler

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Twin Shot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.