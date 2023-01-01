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Cave Chaos 2

Cave Chaos 2

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Cave Chaos 2 هي لعبة منصات متعددة اللاعبين تم إنشاؤها بواسطة Nitrome حيث يلعب المستخدم دور عامل منجم يهرب من الكهف. ساعد عامل المنجم الصغير هذا على الهروب آمنًا وسليمًا! اهرب من الكهف المنهار وتأكد من التقاط الغنائم في طريقك قبل الوصول إلى نهاية المستوى. اقفز فوق الأعداء والبراميل وجميع أنواع العوائق، واحذر من الانزلاق بين الصخور. لا تنس الاستفادة من شكا من السلطة! العب Cave Chaos 2 مع صديق لتحقيق أقصى قدر من المتعة! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - شريط الفضاء تم إنشاء Cave Chaos 2 بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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