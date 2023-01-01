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Silly Sausage

Silly Sausage

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Silly Sausage هي لعبة أركيد تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. في لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه، أنت كلب ممتد يتعين عليه التنقل بنفسه عبر المستويات محاولًا جمع كل الأحجار الكريمة الضرورية ومن ثم الوصول إلى خط النهاية. هناك 30 مستوى في Silly Sausage، وأنواع مختلفة من الأعداء الخطرين مثل Blades وFireballs وBubbles وSpike Diamonds. هل يمكنك التمدد خارج منطقة الراحة الخاصة بك وجمع كل الأحجار الكريمة في وقت قياسي؟ تم إنشاء كلب التمدد - WASD أو مفاتيح الأسهمSilly Sausage بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3، فوضى الكهف، تمرد، سكاي واير، طلقة مزدوجة، موضوع الاختبار أخضر وموضوع الاختبار أزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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