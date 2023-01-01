Square Meal هي لعبة ألغاز من إنتاج شركة Nitrome. أنت تتحكم في وحش مربع كبير وستحتاج إلى شق طريقك عبر المستويات من خلال مراوغة الوحوش وتناول اللحوم! يوجد أيضًا وضع لاعبين! يتم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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