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Skywire

Skywire

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Skywire هي لعبة منصة حركة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. في هذه اللعبة، يمكنك المساعدة في نقل الركاب إلى المحطة أثناء التنقل بالسفينة على السكة الحديدية. تجنب الحيوانات الآلية الخطرة مثل النعام والببغاوات ووحيد القرن والجمال، لأنها ستتسبب في سقوط الركاب. يوجد أيضًا وضع لعب لسباق لاعبين! المضي قدما والقفز إلى هذا ركوب السكك الحديدية الكلاسيكية!أعلى - W أو سهم لأعلى - أسفل - S أو سهم لأسفل تم إنشاء Skywire بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos وMutiny وskywire-2 وTwin Shot وموضوع الاختبار باللون الأخضر وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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