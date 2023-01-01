Skywire 2 هي لعبة منصة حركة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. في هذه اللعبة، يمكنك المساعدة في نقل الركاب إلى المحطة أثناء التنقل بالسفينة على السكة الحديدية. تجنب الحيوانات الآلية الخطرة مثل النعام والببغاوات ووحيد القرن والجمال، لأنها ستتسبب في سقوط الركاب. يوجد أيضًا وضع لعب لسباق لاعبين! المضي قدمًا والقفز إلى لعبة ركوب السكك الحديدية الكلاسيكية! تم إنشاء Skywire 2 بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skywire 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.