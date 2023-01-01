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Test Subject Blue

Test Subject Blue

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Test Subject Blue هي لعبة منصات مغامرات تم تطويرها بواسطة Nitrome في 2 مارس 2011. أنت عالم تقوم بإجراء تجارب على كائنات عضوية. تضعك لعبة المنصة هذه في وسط مختبرات العلوم المعقدة وتركز على جمع العناصر. في كل مستوى، يجب عليك الحصول على الإنزيمات لإنشاء تفاعلات كيميائية. اقفز من منصة إلى أخرى، وانتقل عبر الجدران المتوهجة، وأنهي جميع المراحل. هل أنت مستعد للتجربة؟ تم إنشاء النقل - إطلاق النار باستخدام مفاتيح الأسهم - Space KeyTest Subject Blue بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وفوضى الكهف، وتمرد، وskywire-2، وTwin Shot، وTest Subject Green، وSwindler

الموقع الإلكتروني: poki.com

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