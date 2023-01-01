Skywire VIP Shuffle

Skywire VIP هي لعبة ألغاز من إنتاج شركة Nitrome. أنت بحاجة إلى تخمين أسماء الشخصيات المهمة باستخدام Skywire! انظر بعناية إلى ملابسهم وعدد الحروف للعثور على التطابق المناسب. هل ستكون قادرًا على تخمينها جميعًا؟ تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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