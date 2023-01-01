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Fluffball

Fluffball

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Fluffball هي لعبة مهارة ممتعة تلعب فيها ككرة زغبية وزلقة للغاية. سوف تحتاج إلى الدقة والترقب حتى لا تسقط من الخريطة! حذار من المنعطفات السريعة! لا تدع شيئًا يوقفك في سعيك لمسح جميع المستويات! تم تطوير Fluffball بواسطة Nitrome. كل مستوى لديه تحديات مختلفة. ظلت اللعبة تحظى بشعبية حتى يومنا هذا! استمتع بمغامراتك الرقيقة هنا على Poki! شق طريقك إلى نهاية المستوى دون السقوط! تم إنشاء Move - WASD أو Arrow KeysFluffball بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب الفلاش الأخرى الخاصة بـ Nitrome على Poki:

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fluffball. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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