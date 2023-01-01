Fluffball هي لعبة مهارة ممتعة تلعب فيها ككرة زغبية وزلقة للغاية. سوف تحتاج إلى الدقة والترقب حتى لا تسقط من الخريطة! حذار من المنعطفات السريعة! لا تدع شيئًا يوقفك في سعيك لمسح جميع المستويات! تم تطوير Fluffball بواسطة Nitrome. كل مستوى لديه تحديات مختلفة. ظلت اللعبة تحظى بشعبية حتى يومنا هذا! استمتع بمغامراتك الرقيقة هنا على Poki! شق طريقك إلى نهاية المستوى دون السقوط! تم إنشاء Move - WASD أو Arrow KeysFluffball بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب الفلاش الأخرى الخاصة بـ Nitrome على Poki:

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