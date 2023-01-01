Off the Rails هي لعبة منصة من إنتاج شركة Nitrome. يمكنك التحكم في عربة منجم صغيرة يدفعها شخصان. قم بتشغيل العربة من خلال دفع الميكانيكا! هل ستتمكن من الوصول إلى نهاية كل مستوى؟ تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Off The Rails. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.