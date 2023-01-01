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Frost Bite

Frost Bite

poki.com

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Frost Bite هي لعبة منصة من إنتاج شركة Nitrome. يمكنك التحكم في شخصية باستخدام خطاف الكلاّب الذي يحتاج إلى الوصول إلى العلم الموجود في القمة. دودج كل الأعداء في طريقك باستخدام خطاف الكلاّب الخاص بك! هل ستتمكن من الوصول إلى قمة كل مستوى؟ تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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