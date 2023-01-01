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Meow Merge

Meow Merge

poki.com

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Meow Merge هي لعبة دمج خاملة حيث يمكنك دمج القطط وبناء منزل مواء خاص بك. تجلس قططك وتكسب دخلاً سلبيًا. لذا استخدم هذا الحظ بشكل جيد من خلال إنشاء إمبراطورية القطط الخاصة بك! قم بدمج اثنين من قططك المتماثلة لترقيتها. يمكنك القيام بذلك عن طريق سحب قطة وإسقاطها على الأخرى. استمر في القيام بذلك لتعظيم مبلغ المال الذي تكسبه. افتح قفل القطط الجديدة واحصل على الإنجازات واكتشف المفاجآت والمزيد. يتيح Meow Merge لقططك كسب المال أثناء عدم الاتصال بالإنترنت! لا تنس مشاركة Meow Merge مع أصدقائك! اضغط على زر الإجراء في الوقت المناسب لكسب النقاط. تم إنشاء Meow Merge بواسطة Slab Games، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في إندونيسيا. العب لعبة الألغاز اللطيفة الأخرى الخاصة بهم على Poki: Where is My Cat؟ Meow Merge قابلة للعب على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meow Merge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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