Cats Drop (المعروفة سابقًا باسم SSRB Ball) هي لعبة ألغاز مدمجة مليئة بالقطط اللطيفة للغاية! مهمتك بسيطة: إنشاء أكبر قطة على الإطلاق! سيتم إسقاط هذه القطط المحبوبة ذات الألوان والأحجام المختلفة في كوب القياس بشكل غير متوقع، لذلك عليك وضعها بعناية في الموضع الصحيح. عندما تقوم بالربط بين القطط المتطابقة، فإنها تندمج في قطط أكبر. كلما قمت بالدمج أكثر، كلما ارتفعت درجاتك. هل يمكنك الحصول على أكبر قطة قبل أن يمتلئ كوب القياس؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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