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Monster Merge

Monster Merge

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Monster Merge عبارة عن عملية دمج عادية حيث تقوم بدمج المخلوقات وفتح وحوش أحدث وأقوى وأكثر رعبًا. تتميز اللعبة بأسلوب فني جميل حقًا يقع عند تقاطع المخيف واللطيف. ما عليك سوى سحب وإسقاط الوحوش المتطابقة لدمجها وإنشاء وحش أقوى. في كل مرة تكتشف فيها نوعًا جديدًا من الوحوش، ستفتح جزءًا جديدًا من القلعة الغامضة. بمجرد استكشاف القلعة بأكملها، ستفتح عالمًا جديدًا مليئًا بالجنيات، وعالمًا مختلفًا تمامًا بأجواء مختلفة وأكثر سخونة! تحتوي اللعبة على أسرار وعوالم أخرى يمكنك استكشافها. لا تحتاج إلى الانتظار حتى يصبح الهالوين مخيفًا بعض الشيء. هل يمكنك فتح كل قلعة وعالم في لعبة الدمج هذه التي تسبب الإدمان؟ حدد المخلوقات وحركها - انقر واسحب زر الماوس الأيسر أو تم إنشاء Monster Merge بإصبعك بواسطة Jeff Ramos. العب لعبة الدمج المستقبلية الأخرى الخاصة بهم على Poki: Galactic Empire. يمكنك لعب Monster Merge مجانًا على Poki. يمكن لعب Monster Merge على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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