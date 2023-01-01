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Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

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Stick Defenders هي لعبة حركية ودمج حيث تقوم بدمج وحدات Stickman في وحدات أقوى، حتى تتمكن من حماية قاعدتك من مراحل الأعداء. قم بدمج مسلحين متطابقين، وتعزيز قدراتك الهجومية، وتحسين جدرانك، وغير ذلك الكثير. هناك أنشطة جانبية ممتعة مثل "تدوير العجلة" حيث يمكنك الحصول على عناصر مفاجئة لمساعدتك على أن تصبح أقوى وتفتح إمكانيات جديدة. تأكد من استخدام مهاراتك ضد حشد الأعداء القادم بمجرد انتهاء فترة التهدئة، حتى لا تطغى عليهم. إلى متى يمكنك الضغط باستمرار على الحصن في Stick Defenders؟ استخدم زر الماوس الأيسر أو إصبعك لتحديد الوحدات وسحبها. اسحب وحدة واحدة وأسقطها فوق وحدة مماثلة لدمجها. تم إنشاء Stick Defenders بواسطة TinyDobbins. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Stick Merge وMerge Round Racers وMerge Gangster Cars وMerge Cyber ​​Racers وPartyToons. يمكنك لعب Stick Defenders مجانًا على Poki. ويمكن لعب Stick Defenders على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. .

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stick Defenders. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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