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Stick Merge

Stick Merge

poki.com

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Stick Merge هي لعبة حركة ودمج غير رسمية تم إنشاؤها بواسطة TinyDobbins. هدفك هو الجمع بين أنواع مختلفة من الأسلحة لإنشاء بنادق أكثر قوة، واستخدامها في النهاية على الأشكال العصي المتحركة في ميدان الرماية. قم بإعداد ترسانتك، وقم بترقية مسدسك، واستكشف جميع عناصر القوة وتصبح أفضل مطلق النار في المدينة. ما مدى القوة التي يمكنك الحصول عليها في Stick Merge؟ عصا لمعرفة ذلك! حدد وتحريك الأسلحة - انقر واسحب زر الفأرة الأيسر أطلق النار على الأعداء - اسحب وحرك مؤشر الماوس. تم إنشاء Stick Merge بواسطة TinyDobbins. العب ألعاب الدمج الأخرى الخاصة بهم على Poki: Merge Round Racers وMerge Gangster Cars وMerge Cyber ​​Racers وPartyToons.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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