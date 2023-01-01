PartyToons هي لعبة احتفالية تم إنشاؤها بواسطة TinyDobbins. شارك في حفلة ألعاب صغيرة مع الأصدقاء أو الغرباء في مباريات مكونة من أربعة لاعبين! تحتوي كل لعبة صغيرة على مجموعة فريدة من القواعد والأساليب للعب. التقط الفراولة بين الصخور المتساقطة، واقفز على الأحزمة الناقلة المليئة بالعقبات، وفجّر البالونات الخطرة، وافتح الصناديق الغامضة، وغير ذلك الكثير! حاول دائمًا التصرف بشكل أسرع أو أكثر حكمة من خصومك لتأمين أكبر عدد من النقاط. استخدم هذه النقاط والجوائز لترقية وفتح شخصيات جديدة قابلة للعب. إذا كنت تتطلع إلى إضفاء الإثارة على فترات ما بعد الظهيرة، فلا تبحث سوى عن PartyToons! لا تنس مشاركة PartyToons على Poki مع أصدقائك لتعظيم المتعة! مفاتيح الحركة - مفاتيح الأسهم مفاتيح الحركة - WASDA مفاتيح الحركة - 8456 مفاتيح الحركة - تم إنشاء UHJKPartyToons بواسطة TinyDobbins. العب ألعاب الدمج الرائعة الخاصة بهم على Poki: Stick Merge وMerge Cyber ​​Racers وMerge Round Racers

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