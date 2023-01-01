Klung هي لعبة أركايد حيث يجب عليك توجيه شخصية مكعبة الشكل عبر مستويات مليئة بالعوائق باستخدام أطرافها اللزجة. إذا كنت تحب Spiderman، فيمكنك أن تكون النسخة اللطيفة والأكثر مرونة منه في هذه اللعبة. قم بالقفز والتأرجح والقلب وتمرير جميع المستويات المليئة بالأشواك مثل الأسطورة المطلقة. هل تعرف كيف يقولون "للجدران آذان"؟ هنا الجدران لها شخصيات! ستلاحظين أنهم يغمزونك ويظهرون لك بعض الحب بينما تتكئين عليهم للحصول على الدعم. لذا تفضل واستمر في التأرجح مثل الزعيم! لا تنس مشاركة درجاتك العالية مع أصدقائك لتظهر لهم أنه يمكنك تجاوز درجاتهم! اضغط باستمرار على زر الفأرة الأيسر أو إصبعك للالتصاق بالسطح. الافراج عنه لترك. اشطفه وكرره بسرعة للمضي قدمًا بطريقة سريعة. إذا كنت تريد التحرك بشكل أسرع، فاترك السطح في أسرع وقت ممكن والتزم بسرعة بالسطح التالي. تم إنشاء Klung بواسطة havana24. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Klung مجانًا على Poki. يمكن لعب Klung على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Klung. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.