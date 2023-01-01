Jump and Hover هي لعبة منصة ألغاز حيث يمكنك التحكم في شخصية مكعبة تحتاج إلى إكمال المستويات المليئة بالعوائق والمسامير دون أن تموت. اللعبة تشرح نفسها بنفسها: تحتاج إلى القفز والتمرير لتجاوز المستويات الخطيرة. التحكم في القفزات وتوقيتها بحكمة للبقاء واقفا على قدميه. يستنفد مؤقت التحويم الخاص بك على الفور تقريبًا، لذا لا تضيع ثانية في الهواء وفكر في المنصة التي تريد القفز عليها مسبقًا. هناك بطاريات منتشرة حول المستويات. تساعدك هذه البطاريات على إعادة شحن شريط التحويم الخاص بك في الهواء. ولا تنس أن لمس الأرض يفعل نفس الشيء! إذا انطلق وقم بالمحاولة. هل يمكنك القفز والتمرير في طريقك نحو النصر؟ تم إنشاء لعبة Jump and Hover بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Plactions وBig Tall Small وTeleport Jumper وBlock Toggle وIsotiles وChessformer وResizer.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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