WebCatalog
Blockins

Blockins

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blockins على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Blockins عبارة عن منصة ألغاز حيث يمكنك التعامل مع الكتل التي تشبه لعبة tetris وتكديسها للوصول إلى البوابة. ستحصل على عدة كتل ذات أشكال فريدة - ويمكنك اجتياز المستوى حتى لو تمكنت من إدخال واحدة منها إلى البوابة! قم بتبديل الكتل، والقفز من منصة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان قم بتكديس الكتل فوق بعضها البعض للقيام بذلك، أو حتى قم بتدوير القطع. هناك العديد من العقبات الإبداعية التي تقف في طريق البوابة، لذلك سوف تكتشف العديد من الألغاز المدهشة والمرضية التي يتعين عليك حلها. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح لتظهر لك كيفية اجتياز المستوى. تم إنشاء Blockins بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: One Button Bounce، وLedge Throw، و Platform Countdown، و Hop Warp، و Plactions، و Jumping Clones، و Big Tall Small، و Teleport Jumper، و Block Toggle، و Isotiles، و Chessformer، و Resizer. يمكنك لعب Blockins مجانًا على Poki. ويمكن لعب Blockins على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blockins. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Return Portal

Return Portal

poki.com

Plactions

Plactions

poki.com

One Button Bounce

One Button Bounce

poki.com

Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

Teleport Jumper

Teleport Jumper

poki.com

Hop Warp

Hop Warp

poki.com

Big Tall Small

Big Tall Small

poki.com

Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

Resizer

Resizer

poki.com

Jumping Shell

Jumping Shell

poki.com

Jump and Hover

Jump and Hover

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية