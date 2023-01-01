Blockins عبارة عن منصة ألغاز حيث يمكنك التعامل مع الكتل التي تشبه لعبة tetris وتكديسها للوصول إلى البوابة. ستحصل على عدة كتل ذات أشكال فريدة - ويمكنك اجتياز المستوى حتى لو تمكنت من إدخال واحدة منها إلى البوابة! قم بتبديل الكتل، والقفز من منصة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان قم بتكديس الكتل فوق بعضها البعض للقيام بذلك، أو حتى قم بتدوير القطع. هناك العديد من العقبات الإبداعية التي تقف في طريق البوابة، لذلك سوف تكتشف العديد من الألغاز المدهشة والمرضية التي يتعين عليك حلها. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح لتظهر لك كيفية اجتياز المستوى. تم إنشاء Blockins بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: One Button Bounce، وLedge Throw، و Platform Countdown، و Hop Warp، و Plactions، و Jumping Clones، و Big Tall Small، و Teleport Jumper، و Block Toggle، و Isotiles، و Chessformer، و Resizer. يمكنك لعب Blockins مجانًا على Poki. ويمكن لعب Blockins على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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