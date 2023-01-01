Plactions هي لعبة منصة ألغاز حيث لديك إجراءات محدودة لتجاوز العقبات وإنهاء المستوى. قم بالقفز والاندفاع وتبديل أشعة الليزر وقلب الجاذبية والانتقال الفوري للتنقل في طريقك إلى المخرج في كل مستوى. تمزج Plactions بين المنصات والألغاز والهجوم الزمني بطريقة ذكية وتقدم تجربة ألغاز لا مثيل لها. لا تنس مشاركتها مع أصدقائك ومعرفة من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع! تم إنشاء Plactions بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Big Tall Small وTeleport Jumper وBlock Toggle وIsotiles وChessformer وResizer.

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