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Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

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Jumping Clones هي لعبة ألغاز أنشأها روبرت ألفاريز. في هذه اللعبة، سيتعين عليك إكمال مستوى النظام الأساسي المليء بالآليات الخاصة، ولكن التطور هو: أنك تتحكم في شخصيات متعددة في نفس الوقت! سيتعين عليك استخدام مهارات التفكير لديك لمزامنة الحركات أو استخدام التضاريس للتنقل. هل ستكون قادرًا على إكمال جميع المستويات؟ هيا نقفز! تم إنشاء مفاتيح الأسهم أو WASDJumping Clones بواسطة روبرت ألفاريز. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Resizer وBlock Toggle وIsotiles.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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