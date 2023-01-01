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Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Platform Countdown على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Platform Countdown هي لعبة ألغاز حيث تجتاز منصات توجد بها كتل تختفي لتقفز منها. تحتوي كل كتلة على أرقام تشير إلى عدد المرات التي يمكنك أن تدوس عليها قبل أن تختفي. لإنهاء المستوى، يجب عليك أن تقرر تحركاتك بشكل استباقي قبل القفز على الكتلة الأولى، والتأكد من إزالة جميع الكتل. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح ليظهر لك ترتيب المنصات. هناك العديد من المستويات الممتعة والألغاز المصممة بذكاء لتجعلك تخدش رأسك! تم إنشاء العد التنازلي للمنصة بواسطة روبرت ألفاريز. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Hop Warp، وPlactions، وJumping Clones، وBig Tall Small، وTeleport Jumper، وBlock Toggle، وIsotiles، وChessformer، وResizer. يمكنك لعب العد التنازلي للمنصة مجانًا على Poki. ويمكن لعب العد التنازلي للمنصة على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Platform Countdown. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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