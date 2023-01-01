Platform Countdown هي لعبة ألغاز حيث تجتاز منصات توجد بها كتل تختفي لتقفز منها. تحتوي كل كتلة على أرقام تشير إلى عدد المرات التي يمكنك أن تدوس عليها قبل أن تختفي. لإنهاء المستوى، يجب عليك أن تقرر تحركاتك بشكل استباقي قبل القفز على الكتلة الأولى، والتأكد من إزالة جميع الكتل. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح ليظهر لك ترتيب المنصات. هناك العديد من المستويات الممتعة والألغاز المصممة بذكاء لتجعلك تخدش رأسك! تم إنشاء العد التنازلي للمنصة بواسطة روبرت ألفاريز. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Hop Warp، وPlactions، وJumping Clones، وBig Tall Small، وTeleport Jumper، وBlock Toggle، وIsotiles، وChessformer، وResizer. يمكنك لعب العد التنازلي للمنصة مجانًا على Poki. ويمكن لعب العد التنازلي للمنصة على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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