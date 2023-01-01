Big Tall Small هي لعبة منصة ألغاز أنشأها روبرت ألفاريز. حل التحكم في شخصيات متعددة يجب أن يصلوا جميعًا إلى مخرج مشترك. قم بالتبديل بين هذه الشخصيات ذات الأحجام والسمات المختلفة لإكمال الألغاز في كل مستوى. يمكن لثلاثة أصدقاء حل المشكلات التي لا يستطيع شخص أو شخصان حلها! لا تنس مشاركة Big Tall Small مع أصدقائك! النقل - WASD أو مفاتيح الأسهم - التبديل - للأسفل أو المسافة أو EnterReset - RBack - Esc أو BBig Tall Small تم إنشاؤها بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Teleport Jumper وBlock Toggle وIsotiles وChessformer وResizer.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Big Tall Small. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.