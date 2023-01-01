WebCatalog
Resizer

Resizer

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Resizer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Resizer عبارة عن منصة ألغاز ثنائية الأبعاد أنشأها روبرت ألفاريز. تجاوز العقبات المستحيلة بمساعدة البوابات التي تغير حجمك. هناك عدة أحجام مختلفة مطلوبة للتغلب على أنواع الألغاز المختلفة في كل مستوى. استخدم الكائنات الموجودة في البيئة لتسهيل عملك: ادفع الصناديق، وارتد على الزنبركات، واجمع المفاتيح، والمزيد! انتقل إلى حجم كبير أو عد إلى المنزل، ولكن تأكد من المرور عبر البوابة أولاً. تم إنشاء النقل - WAD أو مفاتيح الأسهم - إعادة الضبط - RBack - Esc أو BResizer بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Block Toggle وIsotiles.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Resizer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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