Resizer عبارة عن منصة ألغاز ثنائية الأبعاد أنشأها روبرت ألفاريز. تجاوز العقبات المستحيلة بمساعدة البوابات التي تغير حجمك. هناك عدة أحجام مختلفة مطلوبة للتغلب على أنواع الألغاز المختلفة في كل مستوى. استخدم الكائنات الموجودة في البيئة لتسهيل عملك: ادفع الصناديق، وارتد على الزنبركات، واجمع المفاتيح، والمزيد! انتقل إلى حجم كبير أو عد إلى المنزل، ولكن تأكد من المرور عبر البوابة أولاً. تم إنشاء النقل - WAD أو مفاتيح الأسهم - إعادة الضبط - RBack - Esc أو BResizer بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Block Toggle وIsotiles.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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