Dark Light Swap هي لعبة ألغاز تعتمد على منصة تتعلق بالتلاعب بالمساحة السلبية. يجب عليك توجيه شخصيتين مكعبتين باسم "Light" و"Dark" ومساعدتهما في الوصول إلى بوابة الخروج من خلال مستويات مليئة بالعقبات تشبه المتاهة. يمكن للضوء أن يدفع الجدران الفاتحة بينما يمكن للظلام أن يدفع الجدران المظلمة. قم بالتبديل بين الشخصيتين، وخطط لتحركاتك بعناية، وتأكد من مرور كلا الشخصيتين عبر بوابتهما. ولا تنس: لا يمكنك دفع الجدار إلا إذا كان هناك مساحة خلفه لدفعه! كم عدد المستويات التي يمكنك تجاوزها في لعبة الألغاز الرائعة هذه المصممة بذكاء؟ شارك Dark Light مبادلة أصدقائك وقارن نتائجك! تم إنشاء Dark Light Swap بواسطة روبرت ألفاريز. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Jump and Hover، Plactions، Big Tall Small، Teleport Jumper، Block Toggle، Isotiles، Chessformer وResizer.

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