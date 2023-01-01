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Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

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Ledge Throw هي لعبة ألغاز حيث يمكنك إنشاء منصات مؤقتة للقفز عليها، وإكمال ألغاز المنصة بطرق مبتكرة. أولاً، استخدم WASD أو مفاتيح الأسهم للجري والقفز. سيؤدي الضغط على X إلى إنشاء منصة تشبه ذراع الرافعة يمكنك الوقوف عليها. ومع ذلك، فإن إنشاء نظام أساسي آخر يؤدي إلى تدمير النظام الذي تم إنشاؤه مسبقًا - حتى لو كنت تقف عليه حاليًا! لذا كن حذرًا وفكر في تحركاتك قبل القفز إلى الخطر. ولا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح ليظهر لك ترتيب الحركات. هناك 24 مستوى ممتعًا وألغازًا مصممة بذكاء لتجعلك تخدش رأسك! تم إنشاء Edge Throw بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: العد التنازلي للمنصة، وHop Warp، وPlacctions، وJumping Clones، وBig Tall Small، وTeleport Jumper، وBlock Toggle، وIsotiles، وChessformer، وResizer. يمكنك لعب Ledge Throw مجانًا على Poki. ويمكن لعب Ledge Throw على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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