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Hop Warp

Hop Warp

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Hop Warp هي لعبة تفكير حيث تمر عبر العوائق وتجمع النجوم لإنهاء المستوى. لديك القدرة على نقل نفسك إلى أي مكان في اللعبة، ولكن لا يمكنك استخدام قوتك إلا لعدد محدود من المرات. لكي تفوز بهذه اللعبة، عليك أن تفكر في تحركاتك قبل أن تتصرف، وأن تجمع كل النجوم المنتشرة حول المستوى. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح لتظهر لك ترتيب النجوم التي يجب عليك التقاطها. هناك العديد من المستويات الممتعة والألغاز المصممة بذكاء لتجعلك تخدش رأسك. انتبه إلى المناطق الحمراء حيث لا يمكنك استخدام قوتك! هل يمكنك إنهاء كل مستوى في لعبة Hop Warp؟ تم إنشاء لعبة Hop Warp بواسطة روبرت ألفاريز. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Plactions وJumping Clones وBig Tall Small وTeleport Jumper وBlock Toggle وIsotiles وChessformer وResizer. يمكنك لعب Hop Warp مجانًا على Poki. ويمكن لعب Hop Warp على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hop Warp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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