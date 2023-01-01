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Teleport Jumper

Teleport Jumper

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Teleport Jumper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Teleport Jumper عبارة عن منصة ألغاز ثنائية الأبعاد أنشأها روبرت ألفاريز. استخدم النقل الفوري قصير المدى لتجاوز العوائق والوصول إلى المخرج في كل مستوى. استخدم مفتاح النقل الآني لفتح صندوق جديد يمكنك من خلاله التحكم في المكان الذي ستعود إليه من جديد. قم بالترتيب الدقيق للمكان الذي ستنتقل فيه فوريًا واختر خطواتك بعناية لإكمال المستوى من خلال البوابة. لا تنس مشاركة Teleport Jumper مع أصدقائك! النقل - WASD أو مفاتيح الأسهم النقل الفضائي - X أو J أو Spaceإلغاء النقل الفضائي - C أو KReset - RBack - Esc أو BTeleport Jumper تم إنشاؤه بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Block Toggle وIsotiles وChessformer وResizer

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Teleport Jumper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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