Teleport Jumper عبارة عن منصة ألغاز ثنائية الأبعاد أنشأها روبرت ألفاريز. استخدم النقل الفوري قصير المدى لتجاوز العوائق والوصول إلى المخرج في كل مستوى. استخدم مفتاح النقل الآني لفتح صندوق جديد يمكنك من خلاله التحكم في المكان الذي ستعود إليه من جديد. قم بالترتيب الدقيق للمكان الذي ستنتقل فيه فوريًا واختر خطواتك بعناية لإكمال المستوى من خلال البوابة. لا تنس مشاركة Teleport Jumper مع أصدقائك! النقل - WASD أو مفاتيح الأسهم النقل الفضائي - X أو J أو Spaceإلغاء النقل الفضائي - C أو KReset - RBack - Esc أو BTeleport Jumper تم إنشاؤه بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Block Toggle وIsotiles وChessformer وResizer

الموقع الإلكتروني: poki.com

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