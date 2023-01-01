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Chessformer

Chessformer

poki.com

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Chessformer هي لعبة ألغاز أنشأها روبرت ألفاريز. نظرًا لامتلاكها أفضل صفات الشطرنج، تقدم Chessformer تجربة لعبة لوحية قائمة على الشبكة باستخدام قطع الشطرنج المألوفة التي تعرفها وتحبها. تتحرك هذه القطع كما هو متوقع، لكنها تسقط بعد تحركها ولا يمكنها التحرك مرة أخرى حتى تتوقف عن السقوط. الهدف في كل مستوى هو القبض على الملك المنافس. لكن لا تقلق بشأن فقدان قطعك لصالح الملك، فهو كسول ولا يتحرك أبدًا. هل أنت مستعد لتكون أحدث معجزة في لعبة الشطرنج؟ حرك القطعة - انقر على القطعة التي ترغب في نقلها، ثم انقر على إحدى النقاط. تم إنشاء Chessformer بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Resizer وBlock Toggle وIsotiles.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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