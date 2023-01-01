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One Button Bounce

One Button Bounce

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One Button Bounce هي لعبة ألغاز حيث تتحكم في شخصية تركض باستمرار ذهابًا وإيابًا على المنصة. غير قادر على التوقف، مهمتك هي ضبط توقيت قفزات الشخصية بشكل صحيح بحيث تتحول لعنتك إلى وسيلة لحل اللغز. استخدم W أو شريط المسافة أو السهم لأعلى للقفز والارتداد عن الجدران. قفز من منصة إلى أخرى حتى تصل إلى البوابة لتأخذك إلى المنصة التالية. هناك العديد من العقبات الإبداعية التي تقف في طريق البوابة، لذلك سوف تكتشف العديد من الألغاز المدهشة والمرضية التي يتعين عليك حلها. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام تلميح ليوضح لك كيفية اجتياز المستوى. استخدم W أو شريط المسافة أو السهم لأعلى للقفز والارتداد عن الجدران. قفز من منصة إلى أخرى حتى تصل إلى البوابة لتأخذك إلى المنصة التالية. تم إنشاء One Button Bounce بواسطة Robert Alvarez. لديهم ألعاب تفكير أخرى على Poki: Ledge Throw، Platform Countdown، Hop Warp، Plactions، Jumping Clones، Big Tall Small، Teleport Jumper، Block Toggle، Isotiles، Chessformer وResizer. يمكنك لعب One Button Bounce مجانًا على Poki. ويمكن لعب One Button Bounce على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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