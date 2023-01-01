Burnout Drift: Seaport Max

يعود جنون الانجراف مع الجزء الثالث من سلسلة Burnout Drift. هذه المرة، تم نقلنا إلى ميناء بحري واسع به حاويات وسفن ورافعات وغيرها من العوائق التي يجب مراوغتها والقفز منها والانجراف! قم بتخصيص سيارتك لتتناسب مع أسلوبك ثم انطلق إلى الانجراف. قم بسحب أكبر عدد ممكن من الانجرافات الرائعة لكسب النقاط والمال لمزيد من الترقيات. ضوابط: WASD أو مفاتيح الأسهم - القيادة شريط المسافة - فرملة اليد ج - تغيير طريقة عرض الكاميرا

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