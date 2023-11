Go Kart Go! Ultra!

ابدأ تشغيل محركاتك واستعد لـ Go Kart Go! فائقة! اختر سائقك بحكمة وتسابق حول Old Station وCentral Park وWatermill Mine والمزيد. العب جو كارت جو! فائقة! على Poki وجمع النجوم لفتح شخصيات جديدة. قم بتجربة وضع السباق ثنائي اللاعبين والتنافس ضد أصدقائك. اربح جولة من Go Kart Go! فائقة عبر الإنترنت واكسب حقوق التفاخر المطلقة! ضوابط: اللاعب 1 مفاتيح الأسهم - التوجيه الفضاء - استخدم العنصر التحول - القفز والانجراف ز - انظر إلى الوراء Esc/P - إيقاف مؤقت م - كتم الصوت اللاعب 2 مفاتيح WASD - التوجيه س - استخدم السلعة علامة التبويب - القفز والانجراف ه - انظر إلى الوراء Esc/P - إيقاف مؤقت م - كتم الصوت عن الخالق: يقع مقر شركة Xform Games في هولندا، وهي أيضًا منشئ لعبة Rally Point 5.

الموقع الإلكتروني: poki.com

