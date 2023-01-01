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Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Go Kart Go! Ultra! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابدأ تشغيل محركاتك واستعد لـ Go Kart Go! فائقة! اختر سائقك بحكمة وتسابق حول Old Station وCentral Park وWatermill Mine والمزيد. العب جو كارت جو! فائقة! على Poki وجمع النجوم لفتح شخصيات جديدة. قم بتجربة وضع السباق ثنائي اللاعبين والتنافس ضد أصدقائك. اربح جولة من Go Kart Go! فائقة عبر الإنترنت واكسب حقوق التفاخر المطلقة! ضوابط: اللاعب 1 مفاتيح الأسهم - التوجيه الفضاء - استخدم العنصر التحول - القفز والانجراف ز - انظر إلى الوراء Esc/P - إيقاف مؤقت م - كتم الصوت اللاعب 2 مفاتيح WASD - التوجيه س - استخدم السلعة علامة التبويب - القفز والانجراف ه - انظر إلى الوراء Esc/P - إيقاف مؤقت م - كتم الصوت عن الخالق: يقع مقر شركة Xform Games في هولندا، وهي أيضًا منشئ لعبة Rally Point 5.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Go Kart Go! Ultra!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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