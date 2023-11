Moto Space Racing: 2 Player هي لعبة سباق ثلاثية الأبعاد تم تطويرها بواسطة Brain Software. تسابق مع منافسيك في 10 مستويات صعبة. قم بترقية سباقك بأناقة عن طريق شراء مركبات جديدة لتكون أسرع سائق. يمكنك فتح مستويات جديدة من خلال الانتهاء في المركز الأول. انطلق وجرب هذا المتسابق الفضائي ثلاثي الأبعاد المثير! القيادة والتوجيه - مفاتيح الأسهم Nitro - معارضو ShiftKick - X أو CRespawn - KMoto Space Racing: تم إنشاء 2 Player بواسطة Brain Software. لديهم ألعاب سباقات وألعاب رياضية أخرى مثيرة على Poki: Fortride: Open World، 2 Player City Racing، Just Park It 12، Extreme Off Road Cars وCar Drift Racers 2.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moto Space Racing: 2 Player. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.