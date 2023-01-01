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Cartoon Racers: North Pole

Cartoon Racers: North Pole

poki.com

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Cartoon Racers: North Pole هي لعبة سباق سيارات ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Brain Software. بفضل الرسومات المذهلة التي ستثير إعجاب الجميع بغض النظر عما إذا كانوا يحبون القيادة أم لا، تمزج Cartoon Racers بين العناصر الأكثر متعة في السباق الواقعي والساحات ذات الطابع الشتوي الرائعة. إذا كنت من محبي السيارات الملونة والطرق الجليدية، فهذه اللعبة المثالية بالنسبة لك. هل أنت مستعد للاستمتاع بتشويق القيادة أسفل تلة ثلجية افتراضية؟ الغاز - مفتاح السهم لأعلى - التوجيه - مفاتيح الأسهم لليسار واليمين - الظهر - مفتاح السهم للأسفل - إعادة تعيين - HCCartoon Racers: تم إنشاء North Pole بواسطة Brain Software. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Fortide: Open World، وExtreme Off Road Cars 3: Cargo، وMonster Truck Shadow Racer، وJust Park It 12، و2 Player City Racing.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cartoon Racers: North Pole. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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