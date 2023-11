2 Player City 2 Racing هي لعبة سباق سيارات ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Brain Software. تنافس ضد المتسابقين الآخرين في شوارع المدينة المهجورة إلى حد كبير. اجمع العملات المعدنية في طريقك لشراء مركبات أكثر برودة، مثل سيارة رياضية رائعة أو شاحنة قمامة ضخمة، وحاول الفوز بسباق بعد سباق. إذا كنت متحمسًا لفكرة القيادة بسرعات عالية عبر المدينة، فقم بمحاكاة هذا الشعور في لعبة 2 Player City Racing! هل يمكنك التغلب على جميع خصومك حتى خط النهاية ومشاهدتهم وهم يأكلون غبارك؟ القيادة - مفاتيح الأسهم - خاص - شريط المسافة - إعادة تعيين - RDrive - مفاتيح ESDF خاص - إعادة ضبط التحول الأيسر - تم إنشاء M2 Player City Racing 2 بواسطة Brain Software. العبوا ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Fortride: Open World، 2 Player City Racing، Just Park It 12، Extreme Off Road Cars وCar Drift Racers 2

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 2 Player City Racing 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.