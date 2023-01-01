Just Park It 11 هو الإصدار الحادي عشر من سلسلة مواقف السيارات الكلاسيكية. قم بقيادة شاحنة ضخمة عبر شوارع ضيقة مليئة بالعقبات وحركة المرور المزدحمة. مرر عبر حركة المرور دون أن تصطدم بالشاحنة وأوقفها في المكان الصحيح وأكمل جميع المسارات الفوضوية المصممة بدقة. هل يمكنك إثبات أنك سائق شاحنة حقيقي؟ قم بإيقاف سيارتك دون أن تفقد كل صحتك. الفرامل - مفتاح المسافة - محرك الأقراص - مفاتيح الأسهم تم إنشاء Just Park It 11 بواسطة Brain Software. تحقق من لعبتهم الأخرى Extreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki!

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