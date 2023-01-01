Burnout Extreme Drift 2 هي لعبة سباق سيارات ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Brain Software. جرب إثارة السير بأقصى سرعة والانجراف على مسارات مختلفة في مواقع مختلفة. ستساعدك المسابقات في هذه اللعبة على كسب المال، ثم يمكنك إنفاق هذا المال لشراء سيارات أحدث وأفضل. اعمل بجد لإتقان المسارات الصعبة وتصبح بطل الانجراف في العالم. سيتم تلبية حاجتك للسرعة مع Burnout Extreme Drift 2.Drive - WASD أو ArrowkeysBrake - Space barBurnout Extreme Drift 2 تم إنشاؤه بواسطة Brain Software. العبوا ألعاب السيارات الأخرى على Poki: 18 Wheeler Cargo Simulator 2، وFortride: Open World، و2 Player City Racing 2، و2 Player City Racing، وJust Park It 12، وExtreme Off Road Cars، وCar Drift Racers 2

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