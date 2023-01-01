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2 Player City Racing

2 Player City Racing

poki.com

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2 Player City Racing هي لعبة محاكاة لسباق السيارات حيث يمكنك القيادة في جميع أنحاء المدينة حسب رغبتك. يمكنك لعبها بمفردك في وضع اللاعب الفردي، ولكن يمكنك أيضًا الاستمتاع بالقيادة مع أصدقائك إذا اخترت وضع اللاعبين. إذا كنت متحمسًا لفكرة القيادة بسرعات عالية عبر المدينة، فقم بمحاكاة هذا الشعور في لعبة 2 Player City Racing! هل يمكنك التغلب على جميع خصومك حتى خط النهاية ومشاهدتهم وهم يأكلون غبارك؟ للأمام - مفتاح السهم W أو لأعلى، الخلف - S أو مفتاح السهم لأسفل تغيير الاتجاه - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين. تم إنشاء Player City Racing بواسطة Brain برمجة. اطلع على ألعابهم الأخرى Just Park It 11 وExtreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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