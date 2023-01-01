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Moto Trial Racing 2

Moto Trial Racing 2

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Moto Trial Racing 2 هي لعبة سباق موتوكروس مليئة بالمغامرات حيث يمكنك اللعب ضد الكمبيوتر أو في وضع لاعبين ضد صديق! تسابق أعلى وأسفل الجبال، عبر المسارات والقفزات الصعبة لإثبات من هو بطل Moto Trial النهائي. تسمح لك لعبة السباق المكونة من لاعبين بكسب النقود لفتح دراجات جديدة وأسرع حتى تتمكن من الارتقاء بمهاراتك في موتوكروس إلى المستوى التالي. ابدأ بالوضع السهل وشق طريقك إلى المستوى الصعب! ضوابط: اللاعب 1: SFED - القيادة/التوجيه التحول - نيترو WR - ركلة المعارضين ج- العودة لاعب واحد/لاعب 2: مفاتيح الأسهم - القيادة / التوجيه مفتاح المسافة - نيترو NM - ركلة المعارضين ح – العودة عن الخالق: تم إنشاء Moto Trial Racing 2 بواسطة Brainsoftware. وهم أيضًا منشئو سلسلة Parking Fury 3D والعديد من الألعاب الأخرى.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moto Trial Racing 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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