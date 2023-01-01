3D Moto Simulator 2 هي لعبة سباق حيث تقود دراجة نارية بأقصى سرعة! في لعبة 3D Moto Simulator 2، يمكنك قيادة متسابق الشوارع، أو دراجة موتوكروس، أو دراجة نارية تابعة للشرطة. جرب منظور الشخص الأول لتشعر وكأنك تركب دراجة نارية عالية السرعة. قم بحركة بهلوانية بالدراجة وقفز الأرنب لإبهار الدراجين الآخرين! تتوفر دراجات جديدة ولامعة بما في ذلك الدراجات المتقاطعة أو الدراجات التجريبية أو حتى دراجة الشرطة القوية! اختر من بين ثلاثة مواقع جميلة مختلفة: مدينة تقع في صحراء جبلية، ومجمع مدينة مترامي الأطراف، وأرض قاحلة قاحلة. شارك اللعبة مع أصدقائك والعبوا معًا! تم إنشاء 3D Moto Simulator 2 بواسطة Faramel Games في أكتوبر 2016! العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: 3D Car Simulator، وCars Thief، وCars Thief: Tank Edition، وCity Rider، وGangster Contract Mafia Wars، وHammer 2: Reloaded، وOffroader V5، وSlash the Rope، وTop Speed ​​3D.

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