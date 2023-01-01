GP Moto Racing هي لعبة سباق سيارات. واجه خصمين آخرين في سباقات عادية، أو جرب وضع الهجوم الزمني. القيادة - مفاتيح الأسهم، الفرامل - شريط المسافة، Crtl - التعزيز، تغيير الكاميرا - تم إنشاء C GP Moto Racing بواسطة Brainsoftware. وهم معروفون أيضًا بالعديد من ألعاب السيارات الأخرى على منصتنا مثل سلسلة Parking Fury التي تحتوي على Parking Fury 3D: Night Thief وParking Fury 3D: Bounty Hunter والمدرسة القديمة Parking Fury 3D، ولكن أيضًا Highway Bike Simulator.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GP Moto Racing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.