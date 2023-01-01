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3D Car Simulator

3D Car Simulator

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3D Car Simulator هي لعبة سباق حيث يمكنك قيادة المركبات المعدلة بأقصى سرعة في جميع أنحاء الأرض! في لعبة 3D Car Simulator، يمكنك قيادة سيارة رالي، أو سيارة شرطة غريبة، أو سيارة عضلية. تبدو سيارات الدفع الرباعي عالية السرعة وتتعامل بشكل مختلف عن بعضها البعض. قم بتغيير زاوية الكاميرا للحصول على مناظر خلابة أثناء رحلتك! جرب منظور الشخص الأول لتشعر وكأنك تركب دراجة نارية عالية السرعة. شارك اللعبة مع أصدقائك والعبوا معًا! تم إنشاء 3D Car Simulator بواسطة Faramel Games في أكتوبر 2016! العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: 3D Moto Simulator 2، وCars Thief، وCars Thief: Tank Edition، وCity Rider، وGangster Contract Mafia Wars، وHammer 2: Reloaded، وOffroader V5، وSlash the Rope، وTop Speed ​​3D.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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