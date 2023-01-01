Flying Car Simulator هي لعبة قيادة ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Blue Axis. في هذه اللعبة، يمكنك القيادة بحرية حول المدينة، أو الطيران بشكل مستقيم إذا كانت القيادة مملة للغاية بالنسبة لك. استمتع بمنظر المدينة من الأعلى أثناء المرور عبر الأطواق في الهواء لإظهار مهاراتك في الطيران وإثبات قدرتك على مواجهة التحدي. هناك العديد من السيارات للاختيار من بينها، لذا اختر السيارة التي تناسبك. ولا تنس الاستفادة من النيترو لزيادة السرعة بشكل رائع! القيادة - مفاتيح WASD الطيران (أو الهبوط) - FBrake - شريط الفضاء Nitro - تم إنشاء ShiftFlying Car Simulator بواسطة Blue Axis. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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