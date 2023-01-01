Real Simulator: Monster Truck هي لعبة محاكاة ثلاثية الأبعاد حيث يمكنك قيادة شاحنات عملاقة في مجموعة متنوعة من الخرائط. يمكنك الاستمتاع بتشويق القيادة الواقعية في بيئة عالمية مفتوحة. هناك 10 شاحنات عملاقة و4 خرائط: الغابة، والصحراء، والتل، والقمر. هناك أيضًا وضع السباق للتنافس مع الذكاء الاصطناعي، ووضع حيلة لقيادة الشاحنات العملاقة على طرق مذهلة. هناك 12 مستوى في أوضاع السباق والحركات المثيرة، بإجمالي 24 مستوى. ستنفق المال الذي كسبته عن طريق شراء سيارات جديدة وتحسين السيارات الحالية. ماذا تنتظر؟ اصعد إلى الشاحنة العملاقة وأثبت مهاراتك في القيادة! تم إنشاء Real Simulator: Monster Truck بواسطة AYN Games. إنهم يصنعون ألعاب سباقات وقيادة ثلاثية الأبعاد واقعية. العب ألعابهم الأخرى على Poki: و و و Cyber ​​Cars Punk Racing يمكنك لعب Real Simulator: Monster Truck مجانًا على Poki. لا يمكن تشغيل Real Simulator: Monster Truck إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

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