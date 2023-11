Monster Truck Torment هي لعبة سباق ثلاثية الأبعاد تم تطويرها بواسطة Brain Software. قم بموازنة قيادتك في ساحات مظلمة ولكن مذهلة بصريًا لإظهار مهاراتك. في هذه اللعبة المثيرة، ستستمتع بلعبة بأسلوب الأركيد، ولكنك ستشاهد أيضًا آليات جديدة منعشة. بدءًا من تخصيص السيارة وحتى الأعمال المثيرة التي تتحدى الفيزياء، تحتوي هذه اللعبة على كل شيء. اقفز في شاحنتك الضخمة وأظهر للجميع كيف يتم ذلك! القيادة والتوازن - WASD أو مفاتيح الأسهم - الفرامل - شريط الفضاء Nitro - تم إنشاء ShiftMonster Truck Torment بواسطة Brain Software. لديهم ألعاب سباقات وألعاب رياضية أخرى مثيرة على Poki: Fortride: Open World، 2 Player City Racing، Just Park It 12، Extreme Off Road Cars، GP Moto Racing وCar Drift Racers 2.

الموقع الإلكتروني: poki.com

