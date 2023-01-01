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Car Drift Racers 2

Car Drift Racers 2

poki.com

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Car Drift Racers 2 هي لعبة سباق من أعلى إلى أسفل حيث يكون الانجراف هو المفتاح. تأكد من الانجراف في الزوايا وتجاوز خصومك! هل يمكنك احتلال المركز الأول على كل مستوى في لعبة Car Drift Racers 2؟ عناصر التحكم: القيادة - WASD ومفاتيح الأسهم الفرامل - شريط المسافة نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Car Drift Racers 2 بواسطة Brainsoftware. إنهم معروفون بألعاب المركبات الرائعة الخاصة بهم هنا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Car Drift Racers 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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