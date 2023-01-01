Superbike Hero هي لعبة رياضية حيث تتسابق بدراجتك عبر خصومك لتحتل المركز الأول. يمكنك الركوب في بلدان في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وقطر. قم بالقيادة عبر خصومك بأقصى سرعة وتذكر أن تبطئ عند المنعطفات. تأكد من جمع العملات المعدنية والتعزيزات أيضًا، حتى تتمكن من إنفاقها على المزيد من الترقيات مثل السرعة والزخم والاستقرار والقدرة على التحمل. استعد للاستمتاع بلعبة الدراجات النارية المثيرة هذه! اتجه إلى اليسار - مفتاح السهم A أو اليسار اتجه إلى اليمين - مفتاح السهم D أو اليمين تم إنشاء Superbike Hero بواسطة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعاب متصفح مجانية مع طريقة لعب على طراز الأركيد في جوهرهم. العب لعبتهم الأخرى Stock Car Hero على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Superbike Hero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.