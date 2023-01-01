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Athletics Hero

Athletics Hero

poki.com

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Athletics Hero هي لعبة رياضية تم تطويرها بواسطة b10b Games. أنت تشارك في الألعاب الصيفية. اختر شخصيتك وحاول الفوز ببعض الميداليات! انضم إلى المنافسة في سباق 100 متر ورمي الرمح والمزيد. هل يمكنك الفوز بميداليات ذهبية في كل فئة؟ انقر أو اضغط على الأسهم الخضراء للتحرك. تم إنشاء Athletics Hero بواسطة b10b، وهي شركة كندية لتطوير الألعاب تقدم ألعاب متصفح مجانية مع أسلوب لعب على طراز الممرات في جوهرها. العب ألعابهم الأخرى Stock Car Hero وSuperbike Hero وSkateboard Hero على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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