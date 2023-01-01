Hero Rescue هي لعبة مهارات تم تطويرها بواسطة QKY Games. في هذه اللعبة، أنت المسؤول عن التحكم في مروحية الإنقاذ. انقر أو اضغط على الشاشة لرفع مروحية الإنقاذ لأعلى. قم بقيادة المروحية بمهارة وانقذ المدنيين من حرائق الغابات. ستحصل على المزيد من النجوم إذا لم تترك أي شخص خلفك. هل يمكنك إنهاء Hero Rescue دون وقوع أي إصابات؟ انقر أو اضغط على الشاشة لرفع مروحية الإنقاذ لأعلى. تم إنشاء Perfect Dunk بواسطة QKY Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى: تجنب الموت، وطريق النار، وهوكي الجيب، وحرب النيون على بوكي!

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