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Hero Rescue

Hero Rescue

poki.com

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Hero Rescue هي لعبة مهارات تم تطويرها بواسطة QKY Games. في هذه اللعبة، أنت المسؤول عن التحكم في مروحية الإنقاذ. انقر أو اضغط على الشاشة لرفع مروحية الإنقاذ لأعلى. قم بقيادة المروحية بمهارة وانقذ المدنيين من حرائق الغابات. ستحصل على المزيد من النجوم إذا لم تترك أي شخص خلفك. هل يمكنك إنهاء Hero Rescue دون وقوع أي إصابات؟ انقر أو اضغط على الشاشة لرفع مروحية الإنقاذ لأعلى. تم إنشاء Perfect Dunk بواسطة QKY Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى: تجنب الموت، وطريق النار، وهوكي الجيب، وحرب النيون على بوكي!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hero Rescue. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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